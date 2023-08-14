الإطاحة بمدير محطة في ميناء أم قصر متلبساً بالرشوة (فيديو)

دائرة التحقيقات بالهيئة أفادت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، بـ"تأليف مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة فريق عملٍ؛ للتحرّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى تتضمَّن طلب أحد المسؤولين في الشركة العامَّة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل رشوة؛ مقابل تزويد المشتكي بجواز مرور من ميناء أم قصر".وتابعت أنَّ "الفريق، وبعد تأكُّده من صحَّة المعلومات، انتقل إلى ميناء أم قصر، وقام بنصب كمينٍ محكمٍ لمُدير إحدى المحطات في رصيف رقم (٢٠)، والإطاحة به مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء اقترافه جريمة الرشوة، وتسلُّمه المبلغ المُتَّـفق عليه من المشتكي؛ لقاء تزويده بجواز مرور إطلاق (٢٤) حاوية، فيما تمَّ ضبط معاونه في القضيَّة نفسها".ونوَّهت بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بالبصرة، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات".