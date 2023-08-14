بغداد تحتضن معرضاً سنوياً يجسد “واقعة الطف”

وشهد المعرض الذي افتتحه وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، مشاركة عشرات الفنانين التشكيليين الذين عكسوا واقعة الطف من خلال أعمالهم التي تنوعت بين اللوحات الفنيّة والخط العربي والمنحوتات.وقال المدير العام لدائرة الفنون علي عويد العبادي خلال الافتتاح، "مناسبة اليوم متفردة عن سابقاتها من المعارض التي تقيمها وتنظمها عادة دائرة الفنون في نشاطاتها وفعالياتها الفنية، حيث إستذكار عظيم ملاحم التضحية والفداء، واقعة الطف وثورة الإمام الحسين (ع) في مقارعة قوى الظلم والاستبداد".وأضاف أن "قدسية المناسبة الروحية بالنسبة للعالم الإسلامي خاصة ورمزيتها للإنسانية جمعاء عامة، إذ نستلهم منها الدروس والعبر في فهم إعجاز إنتصار الدم على السيف".وضم المعرض الذي اقيم بالتعاون مع لجنة العمل التطوعي في الوزارة (73) عملاً تشكيلياً توزعت بين فنون الرسم والنحت، فضلاً عن أعمال فن الخط العربي، أجاد في صناعتها (63) فناناً تشكيلياً من مختلف المحافظات العراقية.