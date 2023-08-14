التعليم تعلن موعد التقديم الى قناة القبول المباشر في الجامعات وتحدد الشروط

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "التقديم ينتهي في 2023/9/7 ليبدأ بعد ذلك إجراء الاختبارات التي تستمر من تاريخ 2023/9/10 الى لغاية 2023/9/14 للتخصصات المشمولة بالقبول المباشر في الكليات لخريجي الدراسة الإعدادية من فروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي والفنون والمهني والإسلامي".وبينت، أن "الكليات المعنية بقناة القبول المباشر هي كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة وكليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية وأقسام اللغة الكردية في الجامعات (عدا جامعة كركوك) وأقسام اللغة التركية وقسم رياض الأطفال وقسم التربية الاسرية والمهن الفنية في كليات التربية الاساسية وكليات العلوم الإسلامية والفقه وقسم الاقتصاد المنزلي في الجامعات وكلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى".ويمكن الاطلاع على ضوابط القبول المباشر وشروطه:https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/Mubasher2023.pdf