مصرع شخصين اثر حادث سير مروع في كركوك (صور)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حادث سير مروع وقع في ناحية الرشاد على طريق كركوك أدى الى مصرع شخصين في حصيلة أولية".وأضاف: "هناك شخص ثالث حالته حرجة تم نقله الى المستشفى القريب".