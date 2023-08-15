8 محافظات تسجل درجات "خمسينية" غداً.. إيضاح مفصل لطقس العراق للأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأربعاء، سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشارت الى أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً الى غائم جزئي حار في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضافت ان "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً الى غائم جزئي حار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضحت أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".