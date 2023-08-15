المباشرة بتهيئة المستلزمات الدراسية للعام الدراسي الجديد

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد أن الوزارة أعدت خطة استباقية خاصة بالعام الدراسي الجديد، وباشرت في وقت مبكر تهيئة المستلزمات الدراسية الخاصة بالعام الدراسي 2023 ــ 2024، إذ تم توزيع (الرحلات) الدراسية والسبورات والكتب الخاصة بكل مدرسة بحسب المديريات في بغداد والمحافظات بالتتابع، وارتباط ذلك بعملية الطبع للمناهج الدراسية.وأفاد بأن وزير التربية وجه بتكثيف الجهود خلال الفترة الماضية، من أجل الاستعداد التام للعام الدراسي الجديد، إذ يتم العمل حاليا خلال أوقات الدوام الرسمي وما بعده، لغرض التهيئة لجميع المستلزمات الدراسية بالوقت المحدد، لافتا إلى أن الوزارة شددت على إرسال جميع ما ينجز من مستلزمات الى مخازن المديريات العامة للتربية في جميع المحافظات من دون أي تأخير، وفقا للصحيفة الرسمية.وكانت لجنة التربية النيابية قد أعلنت أمس، أن الأول من تشرين الأول سيكون موعداً لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023 ــ 2024.