الطاقة الشمسية في العراق.. هل ازالت بغداد العقبات أمام "مصدر" الإماراتية؟

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، الإثنين 14 أغسطس/آب (2023)، مع وفد الشركة الإماراتية، الذي نوقشَ خلاله عدد من المشروعات المزمع تنفيذها، لعدد من محطات الطاقة الشمسية في محافظات ميسان وذي قار والأنبار وكركوك، وفق بيان لوزارة الكهرباء.وقال وزير الكهرباء، إن محطات الطاقة الشمسية في العراق، التي ستبنيها شركة مصدر الإماراتية، تعكس التوجّه الحكومي لتنويع وتعدّد مصادر الطاقة، إذ إن هناك خطة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، مع تقليل الاعتماد على الغاز والوقود الأحفوري.*الطاقة الشمسية في العراقأوضح وزير الكهرباء زياد علي فاضل أن وزارته تعتزم بناء محطات الطاقة الشمسية في العراق، التزامًا منها بالمساهمة في معالجة ظواهر التلوث البيئي، وتخفيف أزمة الاحتباس الحراري.ولفت الوزير إلى أهمية تحقيق الشراكات الطويلة مع الجانب الإماراتي، سواء على المستوى الحكومي، أو المستوى الاستثماري، مع القطاع الخاص والشركات الرصينة، لافتًا إلى أن الخطوة جاءت متأخرة، ولكن هناك عزم وجدّية في تنفيذها، خاصة مع شركة مصدر الإماراتية، صاحبة الأعمال الكبيرة إقليميًا وعالميًا في مجال الطاقة المتجددة.كما استعرض الوزير إمكان تحديد نقطة شروع وانطلاق لمشروعات الطاقة الشمسية في العراق، التي أصبحت جزءًا مهمًا وضروريًا، خاصة بعد ما حققته وزارته من نجاح للخطوات الفعلية، بالعمل مع شركات توتال وباور تشاينا (Power China)، ومجموعة البلاد، وتسلمّها الأراضي المخصصة.وتابع المهندس زياد علي فاضل: "استثمرنا جزءًا من صلاحياتنا بصفتنا وزارة، وجزءًا من صلاحيات مجلس الطاقة الوزاري، ومجلس الوزراء، من أجل تذليل عقبات هذه المشروعات وتسريعها، من خلال القرارات الإستراتيجية".وحدّد وزير الكهرباء، مجموعة من النقاط المحورية التي يجب مناقشتها، ومنها:*مصدر الإماراتية في العراقفي 24 يونيو/حزيران من العام الماضي 2022، وقّعت وزارة الكهرباء اتفاقية مع شركة مصدر الإماراتية، تستهدف بناء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العراق، وفق ما نشرته الوزارة.وبموجب الاتفاقية، تعمل الشركة الإماراتية على تنفيذ 4 محطات طاقة شمسية في العراق بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط، وذلك ضمن جهود بغداد لوضع حلول جذرية لأزمة الكهرباء، من خلال التوجّه إلى مصادر الطاقة النظيفة.وتبني مصدر محطات الطاقة الشمسية في العراق بقدرة 1000 ميغاواط بصفتها مرحلة أولى، في عدد من المحافظات، إذ إن محطة محافظة ميسان تأتي بقدرة 100 ميغاواط، ومحطة محافظة ذي قار بقدرة 450 ميغاواط، والثالثة في محافظة نينوى بقدرة 100 ميغاواط، والرابعة في الأنبار بقدرة 350 ميغاواط.وتعدّ المحطات الجديدة جزءًا من خطة الحكومة العراقية لإضافة نحو 10 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة إلى شبكة الكهرباء الوطنية بحلول عام 2025، وذلك بهدف خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات.