خلاف وزاري حول مستحقات أجور محاضرات الأساتذة.. ماذا قالت لجنة التعليم؟

وقال عضو اللجنة، ياسين العامري، إن "ما يخص أجور المحاضرات التي تطالب بها وزارة التعليم العالي هي ليست أجور المتعينين الجدد، وإنما هي محاضرات لكل الأساتذة بغض النظر عن تاريخ وظيفتهم في الوزارة"، مبيناً أن "الذي يجب أن يفهمه الجميع أن لكل أستاذ ومنتسب ساعات من النصاب يغطيها الراتب، وما زاد عنها تصرف لها أجور محاضرات، وهذه لم تصرف من قبل وزارة التعليم العالي لمنتسبيها والخلاف بين وزارتي التعليم والمالي يتعلق بالعمل على مناقلة بعض الأموال بهذا الباب تحديداً".وأضاف العامري أنه "بعد إقرار الموازنة بالإمكان إجراء مناقلة بعض الأبواب لصرف هذه المستحقات التي مرت عليها فترات طويلة ولم تصرف للأساتذة"، لافتاً إلى أنها "مستحقات شخصية لهم يجب أن تصرف في كل الأحوال"، بحسب الصحيفة الرسمية.