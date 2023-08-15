السوداني يوجه ببدء العمل لإعادة بناء قرية كوجو التابعة الإيزيديين

السومرية نيوز – محليات



وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ببدء العمل لإعادة بناء قرية كوجو التابعة الإيزيديين.





وأضاف البيان، ان التوجيه يأتي، "لإنصاف أهلها الكرام، وشعوراً من الحكومة بمسؤوليتها تجاه أبناء شعبنا، بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم، في حقهم بالعيش الآمن والكريم".



وذكر المكتب الإعلامي للسواني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تزامناً مع حلول الذكرى التاسعة لجريمة الإبادة التي ارتكبتها العصابات الإرهابية بحق المدنيين العُزل من أبناء المكون الإيزيدي الأصيل، واجتياحهم قرية كوجو الآمنة وتدميرها، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ببدء العمل لإعادة بناء قرية كوجو".وأضاف البيان، ان التوجيه يأتي، "لإنصاف أهلها الكرام، وشعوراً من الحكومة بمسؤوليتها تجاه أبناء شعبنا، بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم، في حقهم بالعيش الآمن والكريم".

وتقع قرية كوجو إلى الجنوب الغربي من مدينة سنجار، وتبعد عن مركزها قرابة 20 كيلومتراً. يبلغ عدد سكانها نحو 1700 نسمة يعيشون على الزراعة وتربية الحيوانات. تحيط بكوجو القرى العربية من ثلاث جهات باستثناء الجانب الشمالي منها، حيث تقع قرية الحاتمية الأيزيدية على بُعد خمسة كيلومترات عنها ويبلغ عدد سكانها نحو ألفي نسمة.



