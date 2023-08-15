جنايات الرصافة تصدر حكماً بالإعدام بحق احد تجار المخدرات

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "التاجر افاد بانه تعلم تعاطي المخدرات (مادة الترياك) في بداية الامر عندما كان متواجداً في احدى دول الجوار ثم قام بجلب كميات منها الى داخل العراق لغرض المتاجرة بها".وأضاف البيان، أن "الحكم بحقه ياتي استناداً لإحكام المـادة 27/ اولاً مـن قـانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".