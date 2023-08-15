سقوط قبة أحد المزارات الدينية في واسط وإصابة 12 عاملاً

وقال مصدر محلي لـ السومرية نيوز، إن "قبة مرقد السيد محمد الحائري (العگار)، جنوبي قضاء الحي التابع لمحافظة واسط، انهارت خلال العمليات الجارية لإعادة تأهيلها مع المزار الديني".وأضاف المصدر، أن "الحادثة أسفرت، عن إصابة ما لا يقل عن 12 عامل بناء"، فيما هرعت سيارات الإسعاف الى المنطقة ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وتم إيقاف عمليات البناء مؤقتاً".ويقع مرقد السيد محمد الحائري العكّار في منطقة لا تبعد كثيراً عن مركز قضاء الحي بواسط، وهو ابن السيد إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن الإمام موسى الكاظم (عليهم السلام).