بدءاً من هذا الموعد.. التربية توضح آليات تطبيق قرار إلغاء تنويع التعليم

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قرار إلغاء تنويع التعليم واعادة العمل بنظام التعليم الثانوي لفرعي العلمي والأدبي بدلاً من التطبيقي والأحيائي سيطبق اعتباراً من العام الدراسي القادم ".وأضافت: "وفقاً لتوصيات المجلس الوزاري (8 لسنة 2021) فقد تقرر بالنسبة لطلبة السادس الراسبين في السنة الأولى للعام الدراسي 2022- 2023 يتم شمولهم بالخيارات الآتية:- الطلبة الراسبون بدرس او درسين يتم شمولهم بنظام المحاولات- اعتبار العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب وتحويلهم الى الفرع العلمي