نقابة الصحفيين تدعو أعضائها لملئ استمارة المكافآت التشجيعية

وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تدعو نقابة الصحفيين العراقيين الزملاء اعضاء النقابة الى مراجعة ادارة النقابة لملئ استمارة المكافآت التشجيعية لعام 2023 على ان ترفق مع الاستمارة نسخة مصورة من هوية النقابة المجددة".وأضافت: "تهيب النقابة بالزملاء التعاون مع الكادر الاداري لضمان انسيابية الاجراءات الخاصة بذلك، علما ان المدة المحددة لذلك ستكون 15 يوما ".