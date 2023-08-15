التعليم البرلمانية تتحدث عن خطة الدراسات العليا.. ماذا عن الإشغال والتوسعة؟

وقال المسلماوي، في حديث لـ السومرية نيوز، "تواصلنا مع دائرة البحث والتطوير من أجل اخذ البيانات الكاملة عن خطة الدراسات العليا وأتضح أنه لغاية اللحظة طبق منها 70% فقط، وبعد 10 أيام ستصل الإحصائية كاملة إلى اللجنة".وأشار إلى "توصية لجنة التعليم في البرلمان تتمثل بإشغال كامل الخطة وسد المقاعد الشاغرة وفق معايير تحددها وزارة التعليم، أما الحديث عن توسعة المقاعد فهو مستبعد؛ على اعتبار ان هيئة الرأي في الوزارة اتخذت قراراً بعدم إجراء أي توسعة".في سياق آخر، لفت المسلماوي إلى أن لجنته "استضافت رئيس مجلس الخدمة الاتحادي وابرز الملفات التي نوقشت، هي: فتح استمارة التعيين وسبب تأخيرها وملف نقل الأوائل الى التعليم العالي لمن يرغب، وملف نقل الماجستير من الوزارات الى وزارة التعليم والمعايير التي وضعتها اللجنة المختصة في مكتب رئيس الوزراء، إضافة إلى تفعيل قرار 184 للمجوعة الطبية الاوائل دفعة 2021 / 2022".وبين، أن "المخرجات كانت كالآتي:1. اولا مفاتحة وزارة الصحة حول تفعيل قرار 184 واتاحة الفرصة لمن يرغب بالنقل لوزارة التعليم2. حث الجامعات على استكمال البيانات من اجل فتح استمارة التعيين3. فتح تعيين للمبتعثين ضمن مبادرة رئيس الوزراء وعددهم 160 مبتعث يعينون في الجامعات الحكومية".