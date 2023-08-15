القانونية النيابية: وصول مشروع قانون حق الحصول على المعلومة للبرلمان

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، ريبوار هادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة وصل إلى اللجنة لغرض دراسته وعرضه للقراءة الأولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة".وأكد رئيس اللجنة القانونية، أنه تم "التأكيد على أهمية القانون الذي يسهم إلى حد كبير في تفعيل الشفافية والحد من الفساد والشائعات، ويعطي المواطن ووسائل الاعلام حق الوصول المعلومة بما يخص مشاريع الوزارات والمؤسسات الاخرى، بما يضمن آلية لكشف الفساد وسوء الأداء، إلى جانب ما تقوم به هيئة النزاهة الاتحادية والمؤسسات المختصة بمتابعة ملفات الفساد ونهب المال العام".