المفوضية تعلن تمديد فترة تحديث بيانات الناخبين خمسة أيام

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه تقرر "تمديد فترة التحديث البايومتري لمدة خمسة أيام اعتبارا من يوم غدا الأربعاء ١٦ /٨ ولغاية ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣".وأضافت، "سيكون دوام جميع مراكز التسجيل من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، ويومي الجمعة والسبت دوام رسمي"، مبينة أنه "يكون دوام الموظفين على شكل وجبتين، الأولى من الساعة الثامنة صباحا لغاية الثانية ظهرا والثانية من الساعة الثانية ظهرا إلى الثامنة مساء الوجبة الثانية".