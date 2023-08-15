Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
جريحان باندلاع نزاع عشائري في البصرة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السعبري: مجلس الوزراء السابق يتحمل مخالفات التعاقد على الجواز الالكتروني

محليات

2023-08-15 | 15:13
السعبري: مجلس الوزراء السابق يتحمل مخالفات التعاقد على الجواز الالكتروني
3,482 مشاهدة

أكد نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، اليوم الثلاثاء، ان مشروع الجواز الالكتروني فيه مخالفات عديدة، مبينا ان مجلس الوزراء السابق يتحمل مخالفات التعاقد على الجواز الالكتروني.

وقال السعبري في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "كل العراقيين كانوا يأملون خيرا في أي تغيير نحو الأفضل من ناحية الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية وهذا لا يعني تحميل المواطن أعباء أخرى وهذه البوابات الالكترونية الغاية منها تسهيل معاملات المواطنين عبر القراءة الالكترونية ولكن هذا الموضوع كانت فيه مخالفات كثيرة ".

وأضاف ان استناد وزارة الداخلية على قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2021 هو غير صحيح، بل وفيه مخالفتين دستوريتين، الأولى مخالفة المادة 28 التي تخص الرسوم والضرائب على المواطنين إذ ليس من حق مجلس الوزراء فرض ضرائب على المواطنين دون الرجوع لمجلس النواب".

وأشار السعبري الى ان "ديوان الرقابة المالية أكد ان احتكار استثمار الجواز مخالفة مالية ولم ينص عليها في قانون الاستثمار"، موضحا ان هيئة الاستثمار اكدت انها ليس لديها أي معلومات عن عقد الاستثمار".

وبين ان "تنفيذ العقد كان بطريقة البت مع الشركة المنفذة والذي ينص على تأثيث أماكن الإصدار وتسليم مواقع العمل داخل وخارج العراق للشركة وتوفير جميع الخدمات والبيانات للشركة مع العلم ان هذه الشركة اجنبية".

وأكد السعبري، ان " مجلس الوزراء السابق يتحمل هذه العقد والمخالفات فيه وتبعاته لان الدائرة القانونية في مجلس الوزراء هي من اعدت العقد مع الشركة الأجنبية".

وبين انه "اذا وزارة الداخلية الحالية لم تعيد تدقيق العقد وكشف المخالفات فيه التي نص عليها تقرير ديوان الرقابة المالية التي نصت على مخالفات مالية كثيرة في مسودة العقد الذي أعدته الشركة المنفذة فأنها ستتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العقد".

وأشار السعبري الى ان "هناك مبالغ كبيرة ستستحصل من قبل الشركة خلال مدة العقد "عشرين عام" ستكون مبالغ طائلة في اصدار الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية والبوابات الالكترونية الأخرى"، مؤكدا ان البوابات الالكترونية لم تنفذ من قبل الشركة المنفذة وكان المفروض ان تنشئ البوابات قبل اصدار الجواز الالكتروني".

وبين السعبري ان "الأموال المجباة من المواطن في الجواز الالكتروني هي 17 دولار كلفة طباعة الجواز و20 دولار اجرة العاملين الذين هم أصلا منتسبي وزارة الداخلية و8 هي قيمة الخامة للجواز والخمس دولارات المتبقية هي حصة صندوق شهداء الشرطة مع العلم انه لدينا معمل جاهز لاصدار الجواز الالكتروني ما يجعل هذا العقد سرقة قرن أخرى"، موضحا ان العقد سيتجاوز الـ8 مليون دولار".

وبين انه "الاستثمار في الوقت الحالي افضل من السابق على الرغم من انه دون الطموح ولكي نخلق جو إيجابي للاستثمار يجب ان نوفر وضع امني وسياسي مستقر"، لافتا الى ان "مجمع بسمايا يمثل الحل للطبقات المتوسطة وانجازه سيمثل حل لمشكلة السكن والذي انجز مه 35 % الباقي 65% لم ينفذ"، مشيرا الى انه "لم يتم تزويد الشركة المنفذة بمبالغ إضافية ولكن هناك عدم ثقة بين الشركة والعراق بالإضافة الى مشاكل أخرى نسعى الى حلها بين هيئة الاستثمار والشركة الكورية".

وختم السعبري ان "عقد بسماية والعقود الحكومية الأخرى فيها مشاكل كثيرة تجعل الدولة دائما خاسرة امام المحاكم كون من يعد العقود ليس لديهم خبرة في اعداد العقود مع الشركات الأجنبية".

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  

محليات

سياسة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
واقع التعليم في العراق - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-15
Play
واقع التعليم في العراق - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
المعالف في بغداد - الحلقة ٨١ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-15
Play
المعالف في بغداد - الحلقة ٨١ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-15
Celebrity
Play
Celebrity
المودل أورهان كان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-14
Play
المودل أورهان كان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-14
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الله لا يعجزه شيء ابدًا - الحلقة ١٣
14:00 | 2023-08-14
Play
الله لا يعجزه شيء ابدًا - الحلقة ١٣
14:00 | 2023-08-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-14
Play
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
Play
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
عشرين
Play
عشرين
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-13
Play
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-13
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
Play
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
Biotic
Play
Biotic
كبسولات حفظ الموتى - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-11
Play
كبسولات حفظ الموتى - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-11
علناً
Play
علناً
عدم مشاركة السوداني في الإنتخابات المحلية - الحلقة ١٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-08-10
Play
عدم مشاركة السوداني في الإنتخابات المحلية - الحلقة ١٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-08-10
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
واقع التعليم في العراق - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-15
Play
واقع التعليم في العراق - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
المعالف في بغداد - الحلقة ٨١ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-15
Play
المعالف في بغداد - الحلقة ٨١ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-15
Celebrity
Play
Celebrity
المودل أورهان كان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-14
Play
المودل أورهان كان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-14
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الله لا يعجزه شيء ابدًا - الحلقة ١٣
14:00 | 2023-08-14
Play
الله لا يعجزه شيء ابدًا - الحلقة ١٣
14:00 | 2023-08-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-14
Play
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
Play
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
عشرين
Play
عشرين
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-13
Play
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-13
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
Play
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
Biotic
Play
Biotic
كبسولات حفظ الموتى - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-11
Play
كبسولات حفظ الموتى - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-11
علناً
Play
علناً
عدم مشاركة السوداني في الإنتخابات المحلية - الحلقة ١٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-08-10
Play
عدم مشاركة السوداني في الإنتخابات المحلية - الحلقة ١٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-08-10
تضييق للحريات
تضييق للحريات
أمن للبيانات
أمن للبيانات
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.