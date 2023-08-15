في بغداد.. العشرات يتظاهرون بسبب تردي الكهرباء

شهدت بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، تظاهرة جنوبي العاصمة بسبب تردي واقع الكهرباء.

وقال مراسل السومرية، إن العشرات من أهالي حي العامل تظاهروا أمام مبنى الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد قطاع حي العامل بسبب تردي واقع الكهرباء. وتشهد بغداد والمحافظات بين فترة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء.