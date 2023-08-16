الغاء صحة الصدور الورقي بمصرف الرافدين.. ما أهميتها للمواطن؟

وذكر اعلام المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن متطلبات البرنامج الحكومي وتوصيات وزارة المالية بالتحول الرقمي ومغادرة التعامل الورقي والتوجه نحو الحكومة الإلكترونية، عمل المصرف على الاستمرار بتطبيق نظام الوثائق الالكترونية لإلغاء معاملات صحة الصدور الورقية".وأطلق المصرف "الخدمة في الإدارة العامة وعدد من فروعه ومكاتب الاسناد والتدقيق ليصل مجموع ما تم انجازه 167 توزعت في بغداد والمحافظات والعمل المستمر في بقية الفروع بالإضافة الى تدريب العاملين وتهيئة المستلزمات للعمل لهذا البرنامج".وأشار الى، أن "نظام الوثائق المؤمنة إلكترونياً يقوم بقراءة واعتماد الباركود الخاص والمرفق بالوثائق والتأكد من سلامة تلك الوثائق وتحويلها إلكترونياً بطريقة لا يمكن اختراقها".وبين المصرف، أن "النظام سيخفف الإجراءات أمام المواطنين ويسرع في إكمال وإنجاز المعاملات خلال دقائق بدلاً من الانتظار حتى وصول صحة الصدور بالبريد الاعتيادي فضلا عن اختزال الوقت والجهد وتجاوز البيروقراطية وكذلك القضاء على عمليات الابتزاز والفساد وحالات التلاعب".وذكر، أن "النظام له أهمية كبيرة في تبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجاباً على سير العمل والمشروع يندرج تحت النهج الحكومي الرامي للقضاء على حالات التزوير كأحد أوجه الفساد وتخفيفا من الروتين الذي يعرقل مسار معاملات الزبائن".