انتشال جثث 4 أشخاص وإخماد حريق بفرن في مدينة الصدر ببغداد (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقنا تمكنت من انتشال أربع جثث واحدة لرجل كبير بالسن عراقي الجنسية، وثلاثة لعمال بنغلادش وأخمدت حادث حريق اندلع داخل فرن الگيارة المحترق في منطقة مدينة الصدر شرقي بغداد".وأضافت: "حيث تسارعت فرق الدفاع المدني وطوقت النيران وعزلت الفرن المحترق عن البنايات المجاورة بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول لإنقاذ الضحايا الذين فارقوا الحياة نتيجة الاختناق بالانبعاث الغازية السامة المصاحبة للحريق ليتم انتشال الجثث وتأمين نقلهم إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".وطالبت المديرية، بـ"فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في الفرن وإبلاغ مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بمتابعة أسباب اندلاع الحريق حسب السياقات القانونية".