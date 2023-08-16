تقرير مُفصّل لطقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس اليوم الأربعاء سيكون صحواً حاراً م بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وصحو حار في المنطقتين الشمالية والجنوبية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وميسان والناصرية والمثنى 49، صلاح الدين وديالى وبابل والبصرة 48، دهوك والسليمانية 42".وأضافت، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي حار في المنطقة الجنوبية، وصحو إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم حار، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشار الهيئة إلى، أن "يوم الجمعة نهاية الأسبوع الجاري سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي حار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وصحو إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المناطق الشمالية".وأوضحت، أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً حاراً مع بعض الغيوم، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".ولفتت الهيئة إلى، أن "الحالة الجوية ليوم الأحد سيكون الطقس صحواً حاراً مع بعض الغيوم، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".