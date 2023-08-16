الفنان ياس خضر في ردهة الإنعاش.. هذا ما قالته صحة الكرخ

وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الملاكات الطبية والصحية في ردهة الانعاش الطبي ccu في مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب قامت باستقبال الفنان الكبير ياس خضر بعد انتكاس حالته الصحية".وأضافت انه "تم تقديم العناية الطبية والصحية والعلاجية تحت اشراف الملاكات الطبية المختصة".يشار الى ان الفنان العراقي ياس خضر أجرى عملية جراحية ناجحة في أحد المستشفيات خلال 2021.وياس خضر قامة فنية عراقية مهمة، من مواليد النجف الاشرف عام 1938 وقد لقب بصوت الأرض وله العديد من الالبومات الغنائية.