مصرف حكومي يُضيف فروع جديدة لبيع الدولار للمسافرين

وذكر اعلام المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "لتخفيف الزخم ولتسهيل بيع الدولار للمسافرين، وجه مدير عام مصرف الرشيد، محمد سمير عباس، اضافة فروع جديدة لاستقبال المسافرين الراغبين بشراء الدولار".وأضاف، أن "عمل هذه الفروع سيكون خلال ايام الدوام الرسمي بالإضافة الى يومي (الجمعة والسبت) والعطل الرسمية".وأشار البيان الى، أن "الفروع هي (الصالحية/ اليرموك/ الجوادين/ ابي غريب/ حي الربيع/ الرباط/ الاعتماد التجاري / المعارض الحديثة / الشورجة) بالإضافة الى استمرار الفروع السابقة بالعمل خلال ايام الدوام الرسمي فقط".