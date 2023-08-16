بتوجيه من الصدر.. طرد 6 عناصر من سرايا السلام (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



أعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء 16 أب/أغسطس 2023، طرد 6 عناصر من سرايا السلام بسبب تجاوزهم على إحدى السيطرات الأمنية.



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