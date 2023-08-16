الثقافة: غداً إطلاق منحة الأدباء والفنّانين والصحفيين

وقال مدير قسم الإعلام في وزارة الثقافة محمد معن آل زكريا في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "منحة 2022 ستوزّع للأدباء والفنانين والصحفيين، بمبلغ (317000) للشخص الواحد، بموجب قوائم الإستلام الفعلي لعام 2021".وأوضح آل زكريا، أن "المنحة سيتم استلامها حصراً من قبل المستفيد، والذي تم تزويده ببطاقة الماستر كارد /مصرف الرافدين".وأشار الى انه "سيتم إطلاق صرف المنحة، اعتبارا من تاريخ 2023/8/17، ببطاقة الماستر كارد التي ستوّزع من قِبل الاتحادات المعنية"، مضيفاً أن "المستثنى من الصرف هم الأشخاص المتوفين فقط".وأطلقت نقابة الصحفيين العراقيين، أمس الثلاثاء (15 آب 2023)، استمارة المكافآت التشجيعية لعام 2023.ودعت نقابة الصحفيين العراقيين، اعضاء النقابة الى "مراجعة ادارة النقابة لملئ استمارة المكافآت التشجيعية لعام 2023 على ان ترفق مع الاستمارة نسخة مصورة من هوية النقابة المجددة".