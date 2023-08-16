استقبال أكثر من 23 مليون مراجع في المؤسسات الصحية بـ2023

وذكر الحسناوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المؤسسات الصحية مابين مستشفيات ومراكز تخصصية وعيادات شعبية ومراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل وبشكل مستمر على تقديم الخدمة الصحية للمواطن بمختلف الاختصاصات".واشار الى ان "المؤسسات استقبلت (23,572,861) مريضا وقدمت لهم الخدمات الصحية بمختلف الحالات المرضية "، مبينا ان "شهر أيار الماضي تصدر بعدد المراجعين بمجموع (4,400,711) مراجعا فيما حل بالمرتبة الثانية شهر كانون الثاني بحصيلة بلغت (4,126,336) مراجعا، في وقت سجل شهر نيسان الأقل بعدد المراجعين بحصيلة بلغت (3,335,667) مراجعاً".واكد الحسناوي ان "المؤسسات الصحية مستمرة بتقديم الخدمة الصحية للمرضى المراجعين وعلى مدار الساعة واجراء الفحوصات لهم وتقديم العلاجات فضلا عن اجراء العمليات والرعاية الصحية".