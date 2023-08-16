وقال العبودي خلال كلمته في الحفل الخاص بمناسبة مرور خمسة وسبعين عاما على تأسيس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد، إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشرع بتنفيذ أولى إجراءاتها المتعلقة بملف القبول في الجامعات للعام الدراسي 2024/2023، داعيا الطلبة الى الالتحاق بتخصصات الإدارة والاقتصاد لإعطاء الزخم المطلوب للعمل في القطاع العام والخاص".وتابع، أن "هذه التخصصات المهمة التي توفرها الجامعات الحكومية على وجه الخصوص تحظى مخرجاتها بالأفضلية في ملف التشغيل".