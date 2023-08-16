الصحة تقرر نقل "جاسب الحجامي" إلى وزارة البيئة

وجاء في كتاب مذيل بتوقيع الوزير، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استناداً إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية ذي العدد ق/ 2 / 5 / 42 / 2913 في 12 / 8 / 2022، تقرر نقل الطبيب جاسب لطيف علي الحجامي من منصبه مديرا عاما لدائرة صحة الرصافة إلى منصب مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط / بغداد في وزارة البيئة".أدناه الوثيقة: