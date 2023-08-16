مصرع شخصين بحادث سير في النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الأربعاء، عن مصرع شخصين بحادث سير في المحافظة.

وقال إعلام صحة النجف في بيان، إن "مركبة احترقت اثر اصطدام على طريق نجف المناذرة".

وأضاف البيان أن الحادث اسفر عن "وفاة شخصين ونجاة طفلة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.