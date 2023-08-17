الرافدين يعلن استرجاع قرابة 93 مليار دينار من الممتنعين عن التسديد

وذكر اعلام المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حصيلة المبالغ التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من اموال خلال شهر تموز الماضي بلغت (٩٢٨٢٦٣٧٩٥٤٠ دينار) فقط اثنان وتسعون مليار وثمنمائة وستة وعشرون مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة واربعون دينار لا غير".وبين، أنه "مستمر في اجراءاته الحثيثة في استرجاع اموال المصرف من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد ما بذمتهم من قروض"، داعيا المتلكئين الى "مراجعة فروع المصرف لتسديد المبالغ المترتبة عليهم".وأضاف، ان "المصرف سيتخذ الاجراءات القانونية بحق المتلكئين من تسديد اقساطهم المالية من القروض والتسهيلات المصرفية الاخرى لا سيما وان هناك بعض المواطنين متلكئين في تسديد ما بذمتهم من اقساط الدفعات الشهرية المترتبة عليهم".وأشار البيان الى، أن "المصرف يقوم بتفعيل قانون استحصال اموال الدولة اضافة الى الغرامات التاخيرية المفروضة على المتلكئين".