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وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بـ "داء الكلب" في صلاح الدين
محليات
2023-08-17 | 02:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/38/حسين-حاتم
1,766 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، وفاة شخص وإصابة اثنين من أبناء عمه بـ "داء الكلب".
وقال المتحدث باسم حكومة محافظة صلاح الدين جمال عكاب في تصريح وزعه على وسائل الاعلام، إن "محافظة صلاح الدين سجلت حالة اصابة بمرض داء الكلب في قضاء الضلوعية ناحية الحردانية".
وأضاف أن "المصاب توفى إضافة إلى عض اثنان من أبناء عمه وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع دائرة الصحة إضافة إلى إجراء حملة مجانية".
وتشكل ظاهرة انتشار الكلاب السائبة مشكلات صحية وبيئية واجتماعية ونفسية عديدة، لأن بعضها مصاب بداء "الريبوز"، وهو داء الكلب الذي يعد مرضاً خطيراً ينتقل الى الإنسان عن طريق الجهاز العصبي، ويؤدي إلى الموت السريع.
وتحذر وزارة الصحة، وبنحو مستمر، من انتشار مرض "داء الكلب" بعد تسجيل زيادة بالإصابات في مناطق متفرقة من البلاد، جراء انتشار الكلاب السائبة، داعية إلى "القيام بـ"حملات إبادة" لتلك الكلاب.
وتنتشر الكلاب السائبة بشكل كبير في مناطق العشوائيات والقرى والأرياف، ويعد "داء الكلب" من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وليس له علاج، لكن يوجد لقاح له.
وتتمثل أعراض "داء الكلب" في القيء والحمى والغثيان والهذيان والأرق والخوف من لمس الماء، وأيضا يلاحظ على المصاب علامات عصبية، وإذا لم يتلق اللقاح سيفارق الحياة في النهاية.
وينص قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم (48) لسنة 1986 في المادة 4 على مكافحة الكلاب السائبة في الطرقات العامة وخارج المنازل وفي المدن والقصبات والمناطق الريفية، بالقتل أو القنص أو أية طريقة أخرى، ولوزير الزراعة حق إصدار تعليمات بناء على اقتراح الدائرة المختصة لتنظيم ذلك.
المحرر:
حسين حاتم
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