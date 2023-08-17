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كركوك.. ضبط 9 متهمين بالاحتيال والتجاوز على عقارات الدولة
محليات
2023-08-17 | 02:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
160 مشاهدة
السومرية نيوز – رياضة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات تجاوزٍ على عقارات الدولة، والاحتيال على المواطنين، وتعقيب المعلومات بصورةٍ غير قانونيَّةٍ في كركوك، مُبيّنةً أنَّه تمَّ خلال تلك العمليَّات ضبط (9) مُتَّـهمين.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك تمكَّن من خلال الانتقال الميدانيّ للقطاعات البلديَّة في المحافظة من ضبط (6) مُتَّهمين؛ لاستيلائهم على (4) قطع أراضٍ عائدة لمُديريَّة بلديَّة كركوك، واستغلالها ساحاتٍ لوقوف العجلات، وقيامهم بجباية مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين دون سندٍ قانونيٍّ، لافتةً إلى ضبط وصولات جبايةٍ غير رسميَّةٍ بحوزة المُتَّهمين".
وأضافت إنَّ "المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ قاموا بالاستيلاء على أراضي البلديَّة الواقعة في مركز مدينة كركوك قرب كلٍّ من الهيئة العامة للضرائب/ فرع كركوك/1، وفرع تموين كركوك، ودائرة الانضباط القديمة".
وتابعت الهيئة إنَّ "ملاكات المكتب قامت بضبط مُدير مدرسةٍ ومعاون مدير مدرسة أخرى؛ لقيامهما باستغلال وظيفتهما والاحتيال على المُواطنين وإيهامهم بالتعيين بصفة عقدٍ تشغيليٍّ على ملاك المُديريَّة العامَّة لتربية المحافظة، وإصدار أوامر إداريَّة مُزوَّرةٍ لهم"، مُنوّهةً بـ"قيام المُتَّهمين بالإخلال بواجباتهم، والسعي لتحقيق منفعةٍ ماديَّةٍ من خلال أخذ مبالغ ماليَّة من المواطنين؛ لقاء الإيهام بالتعيين".
أما في الهيئة العامة للضرائب / فرع كركوك/1، اشارت الى انه "تمَّ ضبط مُعقّبٍ؛ لقيامه بترويج معاملات التخارج الخاصَّة بعقارٍ مُسجَّلٍ باسم وزارة الماليَّة وحق التصرُّف فيه لورثة أحد الأشخاص"، مُوضحةً أنَّ "المُتَّهم قام بالتعقيب دون وكالةٍ رسميَّةٍ أو صفةٍ قانونيَّةٍ".
ونوَّهت الهيئة بـ"تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرَّر بدوره توقيفهم؛ وفقاً لأحكام المادتين (240 و307) من قانون العقوبات".
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