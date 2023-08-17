موكب مسؤول يتسبب بإرباك حركة السير بأحد شوارع بغداد (فيديو)

محليات



السومرية نيوز - محليات



بالرغم من توجيه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، فور استلامه المنصب نهاية تشرين الأول من العام الماضي، لمديرية المرور، بتوفير انسيابية في الشارع وعدم قطع الطرق أمام اي موكب تابع لاي احد من المسؤولين، إلا أن هذا التوجيه لم يعمل به وبقي طي الإهمال من دون تطبيق.