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خبر وفاة الفنان "ياس خضر" يشعل مواقع التواصل.. ما الحقيقة؟

محليات

2023-08-17 | 02:49
خبر وفاة الفنان &quot;ياس خضر&quot; يشعل مواقع التواصل.. ما الحقيقة؟
6,681 مشاهدة


السومرية نيوز – فن وثقافة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً، يزعم وفاة الفنان العراقي ياس خضر في مستشفى الكندي بالعاصمة بغداد.

وبعد التقصي تبين أن الخبر المتداول غير صحيح، والفنان العراقي ياس خضر على قيد الحياة ولا صحة لخبر وفاته، حيث لا جود لأي مصدر طبي أو إعلامي يؤكد خبر وفاته.

يأتي تداول هذا الادعاء بعد دخول الفنان ياس خضر ردهة الإنعاش الطبي في مركز ابن البيطار، التخصصي لجراحة القلب، في بغداد، حيث أعلنت دائرة صحة الكرخ صباح أمس، الأربعاء 16 آب 2023، أنه تم استقبال الفنان في المركز المذكور.

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، أمس الأربعاء، عن تحسن مستمر للحالة الصحية للفنان ياس خضر.

وذكرت النقابة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي زار الفنان الكبير ياس خضر في مستشفى ابن البيطار للإطمئنان على صحته إثر وعكة صحية ألمّت به يوم أمس، وتبادل اطراف الحديث مع فناننا القدير وهو في تحسن مستمر بإشراف مباشر من الكوادر الطبية في مستشفى ابن البيطار".

وأضافت، أن "النقيب قدّم شكره وتقديره لجميع العاملين في المشفى وعلى رأسهم الدكتور وسام العبيدي مدير المستشفى لإهتمامه الاستثنائي بجميع الفنانين، ورافق النقيب في زيارته التفقدية الفنان محمد الشامي".
 



وياس خضر هو فنان عراقي، ولد عام 1938، ولقب بـ (صوت الأرض) كانت أول أغنية له عام 1963 بعنوان (الهدل)، بعدها أصدر أغنية (أبو زرقة) ثم توالت بعدها أعماله الغنائية منها، ليل البنفسج، إعزاز، تايبين، جذاب.

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