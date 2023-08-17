المالية توجه بدوام موظفي دائرة المحاسبة يومي الجمعة والسبت

وذكرت الوزيرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طيف سامي وجهت باستمرار دوام موظفي دائرة المحاسبة يومي الجمعة والسبت، وذلك لاستكمال إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر آب الحالي".ودعت الوزارة" وحدات الانفاق في جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، الى مراجعة دائرة المحاسبة لإستكمال اجراءات تمويل الرواتب الشهري مع مراعاة جدول المراجعة المعتمد".