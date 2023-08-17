الثقافة: منحة 2023 للأدباء والفنّانين والصحفيين تصل إلى مليون دينار

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تود أن توضّح أن وزارة المالية قد موّلت منحة 2021 الخاصّة بالأدباء والفنّانين والصحفيين بمبلغ (6 مليار دينار) ، وتم إضافة ( 6 مليار و930 مليون) من هيأة السياحة، بعد أن أصبحت شركة رابحة، حيث وزّعت المبلغ على المشمولين وفق الأسماء الواردة من النقابات المذكورة، و بواقع ( 600 الف دينار عراقي) لكل شخص".وتابعت، "أما بما يخص منحة 2022، فقد قامت وزارة المالية بتمويل وزارة الثقافة ( 6 مليار دينار فقط )، وحجبت مبلغ ( 6 مليار و930 مليون)، المبلغ المُحوّل من هيأة السياحة لصالح وزارة المالية، حيث تم تقسيم المبلغ ( 6 مليار دينار عراقي فقط) على عدد المشمولين، والبالغ عددهم (18700 مشمول)، ليصبح المبلغ لكل فرد (317 ألف دينار)".وأردفت، "أما منحة سنة 2023, فقد موّلتنا وزارة المالية مبلغ (27 مليار دينار )، إذ سترتفع منحة كل فرد من المشمولين (بحدود مليون دينار عراقي تقريباً)، بعد تشكيل لجان تدقيقية لفرز الأسماء المشمولة والمستحقّين رسمياً، كما ستباشر الوزارة بداية الأسبوع القادم بالإجراءات، وستدفع المبلغ عن طريق الماستر كارد لجميع المستحقّين ممّن لم يحصلوا على المنحة".