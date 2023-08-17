جلسة تصوير بالزي العسكري لضابط مع زوجته تقوده الى التوقيف (صور)





السومرية نيوز – محليات



تسببت جلسة تصوير لضابط في حرس الحدود مع زوجته، إلى ايداعه للتوقيف، بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بالزي العسكري.

وبحسب كتاب مذيل بتوقيع نائب قائد قوات الحدود، فإن "قيادة قوات حرس الحدود أبلغت دائرتها القانونية بأن تقوم بإحضار العقيد (محمد شهاب هاشم) إلى مقر المديرية، مخفوراً بإمرة ضابط مخول ومفرزة، وبخلاف ذلك سيتم محاسبة المقصرين".

من جهتهِ، أشار مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، الى "إيداع الضابط التوقيف؛ بسبب نشره جلسة تصوير مع زوجته بالزي العسكري على مواقع وهو يحتفي بترقية رتبته العسكرية".



من جهتهِ، أشار مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، الى "إيداع الضابط التوقيف؛ بسبب نشره جلسة تصوير مع زوجته بالزي العسكري على مواقع وهو يحتفي بترقية رتبته العسكرية".

