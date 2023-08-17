تسجيل ولادة "توأم سيامي" في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "صالة الولادة في مستشفى دار التمريض الخاص بمدينة الطب سجلت إجراء عملية قيصرية لمريضة حامل بتوأم ملتصق (توأم سيامي) و التي تعتبر من الحالات النادرة".وأضاف البيان انه "بعد إجراء الفحوصات المختبرية كافة والسونار أجريت العملية لتخرج المريضة بعدها بصحة جيدة وتم تحويل الوليدين الى وحدة ال icu لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة كما وتم تشكيل فريق جراحي مختص بجراحة الأطفال للنظر بحالة المولودين".وأشار الى أن "الفريق الطبي في الجراحة النسائية الذي أجرى العملية تشكل من الإستشارية ندى سعيد الحداد و مساعدة الجراح مريم نجاح علي غالب و اخصائي التخدير عفراء قاسم و مساعد التخدير إيناس محمد و بمساعدة الكادر التمريضي تبارك علي ومصطفى ستار".