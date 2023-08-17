خارطة طقس الأسبوع المقبل وتطورات "موجة" الرطوبة في العراق

وقال العطية في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "تطورات خرائط الطقس تشير الى ان موجة الرطوبة مستمرة لغاية ليل الثلاثاء او صباح الاربعاء من الاسبوع المقبل وتبلغ ذروتها اليوم الخميس والجمعة نهاية الاسبوع الحالي".وأضاف أن "موجة الرطوبة تخف قليلا يومي السبت والأحد، ثم تعاود الرطوبة العالية يوم الاثنين وصباح الثلاثاء".وتابع العطية، "تقل شدتها كثيرا في وقت متأخر من ليل يوم الثلاثاء/ الاربعاء مع تحول الرياح شمالية غربية بشكل مؤقت".وفيما يخص درجات الحرارة أوضح، انه "توجد بوادر لانخفاضها قريبا في كافة مدن البلاد، ومستمرة معنا لنهاية الشهر الحالي قابلة للتمديد".