وزير العدل يعزل أحد منفذي العدل لثبوت اختلاسه مبالغ مالية

وقال أعلام وزارة العدل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أصدر وزير العدل خالد شواني، أمراً وزارياً بعزل المنفذ العدل في مديرية تنفيذ خانقين واحالته للنزاهة لثبوت اختلاسه مبالغ مالية تعود للدائنين".وأضاف: "يأتي هذا القرار استناداً لإحكام المادة(8/ثامناً/أ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، وبناءً على ما جاء بتوصيات اللجنة التحقيقية، قرر وزير العدل عزل المنفذ العدل في مديرية تنفيذ خانقين من الوظيفية واحالته الى النزاهة، وذلك لثبوت اختلاسه مبالغ مالية تعود للدائنين في المديرية".