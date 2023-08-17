التعليم تطلق دليل الطالب للقبول المركزي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يتضمن الدليل الشروط والضوابط العامة للقبول المركزي في الجامعات العراقية ونظام التقديم الإلكتروني وآلية تسجيل الطلبة فضلا عن الجامعات والكليات والمعاهد التي يمكن لخريجي فروع الإحيائي والتطبيق والأدبي والفنون والفروع المهنية التقديم إليها".وأضافت: "تدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبناءها الطلبة الى معاينة دليل الطالب وشروط وضوابط وآليات التقديم الى الاستمارة الإلكترونية التي ستطلق قريبا".