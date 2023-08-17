بالوثيقة.. الصحة تعين مديرا عاما لدائرة صحة الرصافة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تعيين مدير عام جديد لدائرة صحة بغداد/ الرصافة.

وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "لاحقا للامر الوزاري ذي العدد 245 في 16/8/2023 واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا تقرر:



نقل الطبيب الاختصاص رائد علي طه مدير مستشفى الصدر الى مركز دائرة صحة بغداد الرصافة ويخول صلاحيات مدير عام الدائرة ولمدة ثلاثة اشهر".