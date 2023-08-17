نعيم الكعود ينسحب من الترشح للانتخابات مع تحالف الحسم

وقال الكعود في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "كثر الكلام الذي ليس له اي مصداقية من بعض الشخصيات التي لا يهمها الا مصالحها الضيقة علما باني تنازلت عن امتيازات عضو البرلمان خدمة لمصلحة العشيرة وجمهورنا الكريم".وأضاف: "بعد تدارس الموضوع واستعراض الموقف كان الزاماً مني النظر لمصلحة العشيرة التي هي الركيزة الاساسية لفوز اي مشرح ولوجود اعداد كبيره من المرشحين وحرصا مني لعدم تشتت الاصوات واستحالة فوز اي مرشح قررت انسحابي وعدم الترشح في انتخابات مجالس المحافظات وترك العمل السياسي اكراما لشهداء عشيرتنا الابطال وحرصي على وحدتها ولم الشمل الذي نسعى له كما وادعوا المرشحين من ابناء عشيرتنا الى التمعن اكثر ودراسة الموقف والتنازل بعضهم لبعض والتكاتف والتعاضد للخروج بأقل عدد من المرشحين لكي يكون الفوز اقرب وتحقيق الهدف خدمة لابناء العشيرة وتاريخها المشرف وتضحيات ابناءها الابطال فهي تستحق ان نضحي من اجلها وسوف اكون داعما للمرشح الافضل والاقوى الذي نجده خادما للعشيرة وابناءها الكرام".