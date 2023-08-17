بسفرة سياحية.. ثلاثة اشخاص يشتركون باغتصاب وقتل زميلهم في البصرة

وقال المصدر بحديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "ثلاثة اشخاص اثنين منهم أشقاء اشتركوا بعملية اغتصاب وقتل زميلهم بعد سفرة جمعتهم في مكان خاص بمنطقة الصالحية ضمن قضاء شط العرب بمحافظة البصرة".وأضاف، ان "أحد الاشخاص كان يحمل سلاح نوع (مسدس) قام بأطلاق النار على الضحية واصابته في قدمه اليمنى، ما تسبب بقطع ونزيف في الشريان الابهر"، مشيرا الى ان "شخصين منهم هربوا والثالث قام بنقله الى مستشفى الصدر التعليمي وادعى انه سقط على (شيش حديد)".وتابع، ان "شرطة حماية المستشفى اعتقلت الشخص وبعد التحقيق في جرائم البصرة اعترف على زملائه وتم اعتقالهم واعترفوا بعملية الاغتصاب والتخلص من زميلهم بهذه الطريقة".