الصحة تكشف عن الحالة الصحية للفنان ياس خضر

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن الوضع الصحي للفنان ياس خضر.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر في توضيح صحفي تابعته السومرية نيوز، ان "الوضع الصحي للفنان ياس خضر مستقر وما يزال يتلقى رعاية صحية خاصة بعد تعرضه لنوبة قلبية شديدة".



وأضاف: "حالة جميع المرضى متابعة من قبل وزارة الصحة ومنهم الشخصيات العامة كالرياضيين والفنانين وغيرهم".