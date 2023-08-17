مكتب السيستاني يحدد أول أيام شهر صفر

حدد مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، يوم غد جمعة أول أيام شهر صفر.

وقال المكتب في بيان، إن "يوم غدٍ الجمعة الموافق (١٨ / ٨ /٢٠٢٣ م) هو الأول من شهر صفر لعام ١٤٤٥هـ، و نسألكم الدعاء".

وشهر صفر هو الشهر الثاني من الأشهر الهجرية ويأتي بعد شهر محرم.