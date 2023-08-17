بصورة وحشية.. اعتقال شخص قام بتعنيف ابنتيه في البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، عن اعتقال شخص قام بتعنيف ابنيته بصورة وحشية.

وقالت الشرطة في بيان، إن "قسم شرطة الزبير يلقي القبض على متهم قام بتعنيف ابنتيه بصورة وحشية وقاسية".

وأوضح البيان أنه "بعد ورود اخبار أكد وجود طفلتين معنفتين ترقدان في مستشفى الزبير لتلقي العلاج، وعلى الفور تم تشكيل مفرزة من مركز شرطة الشعيبة والانتقال للمستشفى المذكور بأمرة مدير قسم شرطة الزبير فضلا عن عدد آخر من الضباط والمنتسبين".

ولفت البيان الى أنه "بعد البحث والتحري وجمع المعلومات تبين انهما تعرضتا الى تعنيف شديد وقاسي من قبل والدهما الذي تم اعتقاله وتوقيفه".