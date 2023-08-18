طقس العراق.. 11 محافظة تتجاوز حرارتها الـ 47 غدا

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً حاراً الى غائم جزئي احيانا في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية"، مبينا ان "درجات الحرارة العظمى في بغداد وواسط وصلاح الدين 48 وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف وبابل وميسان والناصرية والبصرة 49".وأشارت الى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع اقسام البلاد".واضافت، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وبينت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم في عموم البلاد ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".