السوداني يوجه بإعادة النظر بالعقود الاستثمارية في وزارة الكهرباء

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الوزارة تود ان توضح حول إشارة لتقرير ديوان الرقابة المالي الإتحادي، وما تناولته عدد من وسائل الإعلام، والمتضمن قيام وزارة الكهرباء بضياع اموال دون الاستفادة من الطاقة".واضاف إن "ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية ( Tuke or buy)، حيث وقعت بعام ( 2014 و 2015 و2016 )وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت"، مؤكدا أن "الحكومة شكلت لجنة لمناقشة العقود المبرمة سابقاً".وأوضح أن "الحكومة الحالية شرعت ومنذ مباشرتها وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على إعادة النظر بهذه العقود، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء زياد على فاضل، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقاً، واعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام، مبينا ان" اللجنة المشكلة باشرت إجتماعات عدة لإتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه".واكد وزير الكهرباء وفقا للبيان، ان "الوزارة تعمل بشفافية ووضوح وان جميع ابواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة امام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية ودعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام".