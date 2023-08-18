اندلاع حريق كبير في أسواق للجملة بقضاء المدائن (صور)



السومرية نيوز – محليات



اندلع حريق كبير، اليوم الجمعة في أسواق للجملة بقضاء المدائن في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز إن "حريقا كبيراً اندلع في أسواق للجملة بقضاء المدائن بالعاصمة بغداد".



وأضاف، أن "الحريق لم يخلف خسائر بشرية، فقط خسائر مادية".

